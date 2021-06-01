В объятиях мамы и сестры: эмоции Костюк после сенсации на Ролан Гаррос – фото

Марта Костюк в 1/64 финала Ролан Гаррос создала сенсацию. 18-летняя украинская теннисистка переиграла Гарбинье Мугурусу, которая входит в топ-20 рейтинга WTA.

Эмоции безудержной Костюк

Украинская теннисистка довольно легко взяла партию в Гарбинье Мугурусы – 1:6. После отдыха представительница Румынии собралась и изменила свою беззубую игру на уверенные длительные розыгрыши.

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Румынка повела в счете 3:1 и даже на мгновение показалось, что Марта Костюк уже не сможет догнать соперницу. Но иначе думала сама 18-летняя украинка. Она не только сравняла счет в сете, но и вышла вперед 3:5, взяв пять геймов подряд. Из них два были на подаче соперницы. 13-й ракетке мира удалось сократить отставание до одного гейма, но этого было мало. В итоге – 4:6 неожиданная победа Костюк.

Победный розыгрыш Костюк завершила криком. Украинка была эмоциональной, как это бывает почти в каждом ее матче. После поединка Марта поблагодарила маму, которая одновременно тренирует девушку, и сестру за поддержку. Она подбежала к трибуне и обняла родных. Семья Марты не сдерживала слез. Также на встрече были и друзья Марты. Напомним, что на трибунах Ролан Гаррос разрешено ограниченное количество зрителей.

После встречи в своем инстаграме теннисистка опубликовала несколько фотографий с матча. Она лаконично подписала фото: "Какой день на Ролан Гаррос", добавив смайлы оранжевого сердца.

Следующей соперницей Костюк станет китаянка Чжэн Сайсай, которая неожиданно переиграла неуступчивую испанку Сару Соррибес-Тормо.