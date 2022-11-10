Обескровленная Украина попытается переиграть Японию: где смотреть матчи Кубка Билли Джин Кинг

Уже с 11 по 12 ноября в Токио состоятся поединки Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией. Где смотреть матчи украинских теннисисток.

По разным причинам Украина будет представлена ​​тремя теннисистками – Мартой Костюк, Катариной Завацкой и Людмилой Киченок. Матчи сине-желтой команды пропускают сразу весь ведущий ряд теннисисток – Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Стоит узнать Япония – Украина: когда на корт выйдут украинские теннисистки на Кубке Билли Джин Кинг

Рекордный розыгрыш турнира

Украинские болельщики женского тенниса смогут посмотреть матчи на телеканале Спорт 1.

В общей сложности 196 стран будут транслировать матчи Кубка Билли Джин Кинг. А это рекорд за все 59 лет существования этого теннисного турнира.



Где смотреть матчи Кубка Билли Джин Кинг / Фото из фейсбука теннисного турнира

Напомним, что 11 ноября и корт в Токио выйдут Костюк и Завацкая. Начало первой встречи в 08:00 по Киеву, а матч Катарины состоится около 10:00.

Во второй соревновательный день состоятся три поединка – в 06:00, 08:00 и 10:00. Марта Костюк и Катарина Завацкая обменяются соперницами. Костюк выйдет на корт дважды. Марта сыграет и в парном разряде. Компанию в паре ей кладет Людмила Киченок.

Теннисистки сыграют на харде в комплексе "Ariake Colosseum".

Национальные женские сборные сразятся за право выступить в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в следующем сезоне.