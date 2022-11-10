Через різні причини Україна буде представлена трьома тенісистками – Мартою Костюк, Катаріною Завацькою та Людмилою Кіченок. Матчі синьо-жовтої команди пропускає одразу весь провідний ряд тенісисток – Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Варто дізнатись Японія – Україна: коли на корт вийдуть українські тенісистки на Кубку Біллі Джин Кінг

Рекордний розіграш турніру

Українські уболівальники жіночого тенісу зможуть переглянути матчі на телеканалі Спорт 1.

Загалом 196 країн будуть транслювати матчі Кубка Біллі Джин Кінг. А це рекорд за усі 59 років існування цього тенісного турніру.



Де дивитись матчі Кубка Біллі Джин Кінг / Фото з фейсбуку тенісного турніру

Нагадаємо, що 11 листопада та корт у Токіо вийдуть Костюк та Завацька. Початок першої зустрічі о 08:00 за Києвом, а матч Катаріни відбудеться близько 10:00.

У другий змагальний день відбудуться три поєдинки – о 06:00, 08:00 та 10:00. Марта Костюк та Катаріна Завацька обміняються суперницями. Костюк вийде на корт двічі. Марта зіграє й у парному розряді. Компанію у парі їй кладе Людмила Кіченок.

Тенісистки зіграють на харді у комплексі "Ariake Colosseum".

Національні жіночі збірні змагатимуться за право виступити у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг наступного сезону.