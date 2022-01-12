Нужно брать только лучших, – Велепец рассказал о составе команды на Олимпиаду-2022

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал об отборе на Олимпийские игры-2022. Пока неизвестно, кто из украинок выступит в Пекине.

Велепец: Джима и Белосюк готовятся к Олимпиаде

По словам наставника, состав команды, который отправится на Олимпиаду-2022, будет известен только после этапа в итальянском Антгольце. Поскольку некоторые спортсменки выходили на старт всего несколько раз.

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У Семеренко, Блашко и Джимы много стартов, а у Меркушиной и Петренко всего один нормальный старт. Белосюк не бежит спринт, поэтому нам нужно посмотреть, в каком состоянии девушки. Надо брать только лучших,

– подчеркнул главный тренер.

Также специалист назвал спортсменок, точно выступающих на Олимпиаде-2022.

"Еще в апреле прошлого года говорил, что Джима и Белосюк готовятся к Олимпиаде. Чтобы они не беспокоились по поводу стартов, будем искать варианты для подготовки. Эти две биатлонистки точно едут, а еще троих буду выбирать из этих четырех: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко", – добавил наставник.

Зимние Олимпийские Игры-2022 пройдут в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.

Украина может заявить на Олимпиаду-2022 по пять спортсменов, в то же время в личных гонках (индивидуальная и спринт) стартовать может всего по четыре биатлониста. Соответственно, кто-то один будет оставаться запасным.