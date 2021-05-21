Нуну Эшпириту Санту покинет Вулверхэмптон

Главный тренер английского Вулверхэмптона португалец Эшпириту Санту покинет клуб по окончании сезона-2020/2021.

Стороны расторгли контракт

Вулверхэмптон и Санту решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Контракт 47-летнего Нуну действовал до 2023 года.

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Матч в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ) с Манчестер Юнайтед станет последним для 47-летнего специалиста во главе "волков". Игра состоится 23 мая.

Санту работал в Вулверхэмптоне четыре года. При нем команда вышла в АПЛ с Чемпионшипа. В рамках АПЛ "волки" два года подряд занимали 7 место и выходили в еврокубки.

При Санту клуб впервые за почти 50 лет дошел до 1/4 финала еврокубков. В сезоне-2019/20 "Вулвс" проиграли Севилье на этой стадии в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне АПЛ Вулверхэмптон идет на 12 месте и не имеет шансов улучшить свою позицию.