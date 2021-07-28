На нуле: бадминтонист Почтарев раскритиковал условия реабилитации в Украине

Украинский бадминтонист Артем Почтарев остался разъяренным после выступления на Олимпиаде-2020. Спортсмен указал причины поражений в Токио.

"Хочу, чтобы об этом кричали вслух"

Артем Почтарев без побед покинул Олимпийские игры. Бадминтонист проиграл оба матча групповой стадии в Токио с разгромным счетом и не прошел дальше в сетке соревнований.

Вот так Свитолина роскошно разбила Джорджи и пробилась в полуфинал Олимпиады

Украинец раскрыл причины, которые стали на его пути к победам. Почтарев откровенно рассказал о реабилитации в нашей стране, вернее ее отсутствии.

Причину открыто говорю: у нас реабилитация на минусе. То есть человек тренируется, переносит невероятные нагрузки, а реабилитации – ноль. Хочу, чтобы об этом кричали вслух. Реабилитация? Даже не знаю, как сказать: у нас получается поехать за границу, как-то поспарринговать, но реабилитироваться мы там не будем,

– заявил бадминтонист.

Для украинского спортсмена Олимпийские игры в Токио скорее всего стали последними в карьере. Артем отметил, что не хочет больше так позорится на соревнованиях, которые смотрят весь мир.

Пожаловался бадминтонист и на зарплаты в их виде спорта. Спортсмен не может самостоятельно оплатить себе восстановление и реабилитацию: "Мы не зарабатываем, многие спортсмены вообще не могут жить на эту зарплату, не говоря уже об операции, которую мы сделали. Хорошо, что есть какие-то люди, что поддерживают, спонсоры, которые поддерживают и помогают. Но системы нет: человек тренируется, но что делать дальше, когда травмируется – ничего нельзя сделать".

Матчи Почтарева на Олимпиаде-2020