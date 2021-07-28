На нуле: бадминтонист Почтарев раскритиковал условия реабилитации в Украине
Источник:UA: ПЕРШИЙ
Украинский бадминтонист Артем Почтарев остался разъяренным после выступления на Олимпиаде-2020. Спортсмен указал причины поражений в Токио.
"Хочу, чтобы об этом кричали вслух"
Артем Почтарев без побед покинул Олимпийские игры. Бадминтонист проиграл оба матча групповой стадии в Токио с разгромным счетом и не прошел дальше в сетке соревнований.
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Украинец раскрыл причины, которые стали на его пути к победам. Почтарев откровенно рассказал о реабилитации в нашей стране, вернее ее отсутствии.
Причину открыто говорю: у нас реабилитация на минусе. То есть человек тренируется, переносит невероятные нагрузки, а реабилитации – ноль. Хочу, чтобы об этом кричали вслух. Реабилитация? Даже не знаю, как сказать: у нас получается поехать за границу, как-то поспарринговать, но реабилитироваться мы там не будем,
– заявил бадминтонист.
Пожаловался бадминтонист и на зарплаты в их виде спорта. Спортсмен не может самостоятельно оплатить себе восстановление и реабилитацию: "Мы не зарабатываем, многие спортсмены вообще не могут жить на эту зарплату, не говоря уже об операции, которую мы сделали. Хорошо, что есть какие-то люди, что поддерживают, спонсоры, которые поддерживают и помогают. Но системы нет: человек тренируется, но что делать дальше, когда травмируется – ничего нельзя сделать".
Матчи Почтарева на Олимпиаде-2020
- Уже в первые встречи украинец сыграл против малазийца Ли Со Цзя. Артему пришлось противостоять бадминтонисту из страны, в которой бадминтон является одним из главных видов спорта. Отличие в уровне обоих спортсменов было видно с первых секунд. В итоге – 21:5, 21:11 поражение украинца.
- Во втором поединке Почтарев встретился с представителем Франции Брисом Леверде. Однако и здесь наш спортсмен был в роли аутсайдера – 21:10, 21:8.