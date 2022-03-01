Ну и идите на х*й, – Ярмоленко послал футбольный паблик, отказавшийся помочь Украине

Андрей Ярмоленко помогает Украине в борьбе с Россией не только финансово, но и информационно. Украинский футболист обратился за помощью к наиболее популярному футбольному аккаунту в инстаграмме 433.

Ярмоленко: Спасибо за ваш ответ

Украинский легионер Вест Хэма находится далеко от родного дома, который страдает от российских оккупантов. Поэтому Андрей Ярмоленко делает все возможное, чтобы помочь Украине на расстоянии.

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Футболист посылает средства на нужды украинской армии, а теперь решил помочь стране информационно. Он обратился за помощью к топовому футбольному паблику 433, но его просьбу просто проигнорировали.

"Привет, ребята, нам нужна ваша помощь!" – написал Ярмоленко. Его сообщения прочли, но никак не отреагировали. Андрей подождал ответного часа и послал на три буквы, добавив смайл клоуна.

Ну и идите на х*й. Спасибо за ваш ответ,

– написал Ярмоленко.



Переписка Ярмоленко / Скриншот из инстаграммы футболиста

Отметим, что "433" вроде бы принадлежит бывшему игроку Спартака из Москвы. По состоянию на 1 марта 2022 года на аккаунте 47,4 миллиона подписчиков. Паблик отказался распространять информацию о войне в Украине, потому что не хочет "придерживаться какой-либо политической точки зрения".

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