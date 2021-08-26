Новый тренерский штаб сборной Украины представят 29 августа

Сборная Украины по футболу получила новый тренерский штаб после того, как команду покинул Андрей Шевченко и его помощники. Однако Александра Петракова и его тренерский штаб пока официально не представили.

Александра Петракова назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины в ночь на 18 августа. Сначала это на своей фейсбук-странице сообщил президента УАФ Андрей Павелко, и только утром об этом сообщили на сайте Украинской ассоциации футбола.

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Однако кто вошел в его тренерский штаб – пока неизвестно.

Лишь 29 августа состоится презентация нового тренерского штаба национальной сборной Украины во главе с Александром Петраковым.

Стоит добавить, что это произойдет за три дня до первого матча сборной Украины. Уже 1 сентября "сине-желтые" должны сыграть матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана на выезде. А 4 сентября – в Киеве против Франции.