Олександра Петракова призначили виконуючим обов’язки головного тренера збірної України в ніч на 18 серпня. Спочатку це на своїй фейсбук-сторінці сповістив президента УАФ Андрій Павелко, і лише вранці про це повідомили на сайті Української асоціації футболу.

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Однак хто увійшов у його тренерський штаб – поки невідомо.

Лише 29 серпня відбудеться презентація нового тренерського штабу національної збірної України на чолі з Олександром Петраковим.

Варто додати, що це відбудеться за три дні до першого матчу збірної України. Вже 1 вересня "синьо-жовті" повинні зіграти матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану на виїзді. А 4 вересня – в Києві проти Франції.