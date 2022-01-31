Бил россиян в Москве: сборная Польши получила нового главного тренера
Источник:PZPN
Сборная Польши по футболу определилась с новым наставником. Им стал Чеслав Михневич.
Руководитель Польского футбольного союза Цезарь Кулеша, как и обещал, представил нового тренера в понедельник, 31 января. Им стал Чеслав Михневич.
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Кулеша заявил что они долго и тщательно выбирали нового тренера, рассматривая различные варианты. Но решили остановить свой выбор именно на Михневиче.
Контракт с ним подписали до конца 2022 года с возможностью его пролонгации.
Михневич уже имеет опыт работы со сборными – в 2017 году он возглавил молодежную сборную Польши, которую впервые с 1994 года вывел на чемпионат Европы.
Предыдущим местом его работы была Легия, с которой он стал чемпионом Польши в 2021 году.
Бил россиян в Москве
Главная задача, которая стоит перед Михневичем, – вывести Польшу на Чемпионат мира 2022. Но для этого команде нужно выиграть два матча плей-офф квалификации. Первый соперник – сборная России. И этот матч состоится в Москве 24 марта.
Михневич уже имеет опыт победы в Москве. Его Легия 15 сентября 2021 года победила Спартак в матче Лиги Европы. Участие в этом матче принял и украинский полузащитник Игорь Харатин.
Не Шевченко
Стоит добавить, что на эту должность претендовал и Андрей Шевченко. Стороны якобы даже договорились об условиях контракта. Но помехой стало то, что у Шевченко еще действует соглашение с Дженоа, которое он не сумел разорвать.
Хотя польские СМИ писали, что еще одной причиной стали дружеские отношения Шевченко с российским олигархом Романом Абрамовичем. А именно против россиян полякам играть в отборе на ЧМ-2022.