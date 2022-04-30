Новый тренер готовит Усика к реваншу против Джошуа: трогательные кадры

Украинский боксер Александр Усик уже начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа. Теперь у него в команде новый помощник.

Тренируется вместе с сыном

Жена украинского боксера Екатерина опубликовала фотографии по тренировкам Усика. На фото видно, что Александр готовится к реваншу вместе со своим старшим сыном Кириллом.

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Екатерина оформила эти фотографии в патриотическом стиле со словами "Слава Украине!" и сине-желтыми сердечками.



Усик готовится к реваншу вместе с сыном / Фото из инстаграмма Екатерины



Старший сын помогает отцу / Фото с инстаграмма жены Усика

7 апреля Александр начал подготовку к реваншу против Джошуа. Он отказался общаться с представителями прессы, чтобы сосредоточиться на предстоящем поединке.

Где именно Александр теперь готовится к предстоящему поединку, пока неизвестно.

Александр Усик может выйти на ринг против Энтони Джошуа уже 23 июля. Обе команды согласовывают место проведения для реванша.

Возможно, он состоится в Саудовской Аравии или Великобритании.