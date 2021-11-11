Новый скандал в хоккее: Донбасс выгнал игрока, который отказался покинуть сборную Украины
11 ноября 2021 , 21:54Читати новину українською
Источник:Sport.ua
Донбасс расторг соглашение с нападающим Виталием Лялькой. В сезоне-2021/22 Лялька провел за Донбасс 12 матчей.
Причины таких отношений с лидером не названы, но Сокол подтвердил, что уже ведет переговоры о контракте с Лялькой, а причиной выхода из Донбасса киевский клуб объявил отказ хоккеиста покинуть расположение сборной Украины.
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Сообщается, что владелец Донбасса Борис Колесников из-за конфликта с ФХУ отозвал игроков команды из сборной, но Лялька отказался уехать.
Вроде бы из-за этого Донбасс расторг контракт нападающего.
Что известно о Виталии Ляльке
- Сезон 2021/22 был для Ляльки шестым в составе Донбасса – всего в составе дончан форвард провел 212 матчей и набрал 299 (146+153) очков. Таким образом 9 дончанин стал вторым игроком по результативности в истории Донбасса, а также седьмым в истории чемпионатов Украины по хоккею. В составе дончан Лялька 4 раза становился чемпионом Украины.
- В этом сезоне Виталий Лялька провел 12 матчей, набрав 14 (2+12) очков – это третий результат в Донбассе и десятый в совместной бомбардирской гонке.