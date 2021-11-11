Новый скандал в хоккее: Донбасс выгнал игрока, который отказался покинуть сборную Украины

Донбасс расторг соглашение с нападающим Виталием Лялькой. В сезоне-2021/22 Лялька провел за Донбасс 12 матчей.

Причины таких отношений с лидером не названы, но Сокол подтвердил, что уже ведет переговоры о контракте с Лялькой, а причиной выхода из Донбасса киевский клуб объявил отказ хоккеиста покинуть расположение сборной Украины.

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Сообщается, что владелец Донбасса Борис Колесников из-за конфликта с ФХУ отозвал игроков команды из сборной, но Лялька отказался уехать.

Вроде бы из-за этого Донбасс расторг контракт нападающего.

Что известно о Виталии Ляльке