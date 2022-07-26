Безопасный протокол УПЛ: что делать футболисты в случае воздушной тревоги

В скором времени стартует новый сезон УПЛ. По информации министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, чемпионат Украины начнется 23 августа.

Безопасный протокол по проведению матчей УПЛ

Журналист Сергей Болотников поделился информацией о возможном протоколе безопасности, по которому будут проводиться матчи УПЛ. Там указано 8 пунктов.

Читайте также Сине-желтые цвета: какой будет новая форма Динамо на сезон-2022/2023

По информации журналиста, Министерства спорта, обороны и экономики, способствуют бронированию футболистов, официальных представителей и руководителей клубов, а также работников УАФ, УПЛ и ПФЛ от военной службы.

Матчи будут проводиться на стадионах, допущенных областными (или Киевской городской) военными администрациями. Зрители не смогут попасть на трибуны. На стадионе может присутствовать не более 280 человек, включая представителей команд и органов власти, арбитров, официальных лиц, персонал, лиц, ответственных за безопасность, журналистов, медиков, полицию и ГСЧС.

При этом именно клубы должны назначать лицо, отвечающее за безопасность. Эти специалисты будут заранее контактировать с УАФ, УПЛ и ПФЛ по поводу возможности проведения матчей.

Руководители стадионов должны привести в готовность защитные сооружения для укрытия (более 500 метров от стадиона или места в здании арены).

Каждый присутствующий на матче должен пройти инструктаж по правилам поведения и действиям в случае опасности.

Что делать в случае воздушной тревоги

Порядок действий при воздушной тревоге утверждается клубами и руководителями стадионов с представителями военных администраций, полиции, ГСЧС, СБУ и органов здравоохранения.

При воздушной тревоге диктор должен объявить, что нужно пройти в укрытие, а арбитр сразу дает свисток об остановке матча.Решение о продолжении игры принимается позже. Если остановка длится более часа, встреча может быть перенесена. Если меньше, футболисты могут получить 10 минут на разминку.

Вся ответственность за соблюдение требований безопасности возлагается на организатора матча, то есть на принимающий клуб. За невыполнение этих требований на клуб могут наложить санкции, предусмотренные статьей 6 Дисциплинарных правил УАФ.