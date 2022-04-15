Новый обладатель олимпийской награды Горуны хочет вернуть медаль украинцу после победы

Украинский каратист Станислав Горуна пожертвовал свою олимпийскую медаль ради победы Украины. Спортсмен продал "бронзу" на благотворительном аукционе.

Невероятная история

Медаль из Токио была выкуплена за 20 500 долларов. Покупатель медали из Японии, он остался анонимным.

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Меньше чем через год олимпийская медаль вернулась в Японию. Ранее Станислав отмечал, что ему грустно расставаться со своей ценнейшей наградой. Поскольку Олимпийские игры – это мечта для любого спортсмена, подчеркивал Горуна.

Однако чтобы приблизить победу родной страны, он готов на все.

Покупатель из Японии заявил, что намерен вернуть награду украинцы. Он планирует это сделать в Японии после победы.

Я не хочу, чтобы Станислав потерял свою бронзовую медаль с Олимпиады. Если он не против, то я хотел бы пригласить его в Токио после того, как Украина восстановит мир, и вернуть ему награду. Я надеюсь, что Горуна снова сможет привезти ее домой из Японии,

– сказал покупатель.

"Не хочу быть обузой для Станислава во время войны. Будь благодарен, если бы вы ему сказали, что я буду рад услышать его, когда в Украине наступит мир", – добавил японец.

С первых дней войны Станислав защищает нашу страну от оккупантов.

Все изъятые средства с аукциона будут направлены на помощь ВСУ, Нацгвардии, территориальной обороне и переселенцам.