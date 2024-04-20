Выше только облака: шведский легкоатлет установил новый мировой рекорд в прыжках в высоту

Знаменитый рекордсмен Арман Дюплантис успешно выступил на этапе Бриллиантовой лиги в Китае. Шведский прыгун покорил рекордную высоту с первой попытки.

20 апреля в китайском городе Сямынь стартовал сезон Бриллиантовой лиги. В соревнованиях по прыжкам с шестом принял участие знаменитый шведский легкоатлет Арман Дюплантис, пишет 24 Канал.

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Шведского феномена не остановить

Рекордсмен начал свое выступление с высоты в 5,62 метра, которую покорил с первой попытки. Затем 24-летний спортсмен взял 5,82 и 6 метров. Этот результат позволил ему одержать победу в соревнованиях.

Однако Дюплантис решил не останавливаться. Он перенес планку на рекордную высоту 6,24 метра и взял ее с первой попытки. Это новый мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Свое предыдущее достижение, которое было установлено в сентябре 2023 года, он превзошел на один сантиметр (6,23 метра).

Видео рекордного прыжка

Серебряная медаль досталась американцу Сэму Кендрику (5.82 м), а "бронзу" получил представитель Китая Хуан Бокай (5.72 м).

Что известно о мировом рекордсмене