Новые спортивные объекты в Украине: Гутцайт анонсировал знаковые новостройки
Министр молоти и спорта Вадим Гутцайт рассказал о постройке новых спортивных объектов в Украине. По его словам, в будущем там смогут принимать международные соревнования.
"Хотим проводить в Украине соревнования высочайшего уровня"
Гутцайт заверил, что спортивная инфраструктура активно развивается во всех уголках страны. По его мнению, путь к пьедесталу начинается с базы подготовки будущих чемпионов.
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"Все новые спортивные объекты в Украине будут соответствовать международным стандартам. Это требование времени и необходимая составляющая дальнейшего их использования. Мы ведь хотим проводить в Украине соревнования наивысшего уровня", – подчеркнул Гутцайт.
По его словам, по программе Президента Украины "25 спортивных магнитов" откроются новые спортивные объекты в Мелитополе, Мариуполе, Полтаве, Кропивницком.
Также он рассказал, что 28 декабря буду отрывать новую ледовую арену в Мелитополе. А на очереди бассейн по олимпийским стандартам в Мариуполе и Полтаве, новые дворцы спорта в Тернополе, Ровно, Буче.
Среди наших приоритетов – современные спортивные объекты в Николаеве и Одессе. Городах, которые дали нам немало выдающихся спортсменов,
– добавил Министр молодежи и спорта.
Также на встрече с представителями СМИ Вадим Гутцайт подвел итоги летней Олимпиады в Токио и поделился ожиданиями от зимних Игр в Пекине.