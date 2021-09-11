Смерть украинского футболиста, победа Сиренко над россиянином: топ-новости спорта 10 сентября

Ушел из жизни бывший защитник Металлиста и молодежной сборной Украины Денис Барвинко. Боксер Владислав Сиренко защитил свой чемпионский титул, уже в первом раунде нокаутировав россиянина Александра Устинова. Таковы были главные новости спорта в пятницу, 10 сентября.

Умер Денис Барвинко

10 сентября скончался 27-летний Денис Барвинко. Это бывший защитник харьковского Металлиста, который в свое время вызывался в юношескую сборную Украины. Причины смерти пока неизвестны.

С Металлистом Барвинко в сезоне 2012/2013 стал серебряным призером УПЛ.

Сиренко нокаутировал россиянина в первом раунде

Украинский боксер Владислав Сиренко провел защиту своего чемпионского титула WBC Asia. Защищал его против россиянина Александра Устинова в Париже.

На этот бой Сиренко понадобился всего лишь один раунд. Уже в первом раунде украинец отправил соперника в нокаут, и судья остановил бой.

Александрия победила в дерби

Александрия оказалась сильнее в дерби против Ингульца. Все решил единственный гол во втором тайме. Благодаря этой победе Александрия поднялась на второе место в турнирной таблице.

10 миллионов гривен за победу над Россией

Сборная Украины по волейболу может получить 10 миллионов гривен, если в 1/8 финала чемпионата Европы победит Россию. Такие деньги волейболистам пообещали спонсоры. Матч состоится в субботу, 11 сентября. Начало в 18:30.