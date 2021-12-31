В новом году Моуриньо не сможет попасть на стадионы в Италии

В новом 2022-м году в Италии вступят в силу новые правила, согласно которым на спортивные и другие массовые мероприятия смогут попасть те, кто имеют сертификаты о вакцинации.

Из-за отсутствия вакцинации от коронавируса

Для наставника Ромы Жозе Моуриньо новые правила, введенные государством, будут иметь не слишком приятный характер. Поскольку теперь он не сможет попасть на стадион.

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Попасть на массовые мероприятия в Италии можно будет и без сертификата, удостоверяющего вакцинацию. Людям, которые переболели коронавирусной инфекцией также можно посетить различные события. Однако эта опция освобождает от вакцинации всего на 105 дней.

Португальский специалист не имеет прививки, также он ни разу не болел коронавирусом.

Юридическая служба Ромы уже работает над решением этого вопроса.

. В следующем поединке Рома встретится с Миланом. Матч состоится 6 января.