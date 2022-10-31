Впервые в карьере: самый сильный украинец стал победителем турнира с огромными призовым
Источник:BarBend
Украинский стронгмен Алексей Новиков стал чемпионом турнира для силачей Rogue Invitational Strongman Competition 2022. Эти соревнования имеют самый большой призовой фонд.
В американском Остине, штат Техас, прошли соревнования среди сильнейших людей планеты. Престижный турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022 собрал круг участников из десяти спортсменов, в том числе двух украинцев – Алексея Новикова и Павла Наконечного.
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Турнир состоял из шести этапов. Новиков успешно выступил во всех испытаниях и набрал 49,5 балла. Это позволило 26-летнему атлету занять первое место и выиграть 112 108 долларов призовых.
Вторую строчку на пьедестале занял американец Трей Митчелл, а Митчелл Хупер из Канады – третье. Второй представитель Украины Павел Наконечный показал пятый результат.
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Какое прекрасное окончание спортивного сезона. Как и все победы этого года, эта также посвящена Украине и украинскому народу, я вас люблю вы непревзойденные, горд быть украинцем,
– написал после триумфа Новиков.
Отметим, что в прошлом году Алексей занял третье место в турнире.
Украинец Новиков – самый сильный человек планеты
- Алексей Новиков родился в Киеве в 1996 году.
- Он обладатель четырех титулов Самый сильный человек Украины (2016 – 2019).
- В 2020 году Новиков завоевал титул сильнейшего человека мира, победив на турнире World Strongest Man 2020.
- В апреле 2022 года украинец стал победителем соревнований в Лидсе (Великобритания), где завоевал титул сильнейшего человека Европы.