Не умеет проигрывать: Джоковича оштрафовали после поражения в финале Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович не справился с эмоциями во время финала Уимблдон 2023 года. Теперь ему придется заплатить штраф за свое поведение.

В финале Уимблдона 2023 года Новак Джокович сыграл против испанца Карлоса Алькараса. Матч оказался довольно напряженным – теннисисты сыграли все пять сетов, в общей сложности игра длилась 4 часа и 43 минуты.

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В пятом сете все решил, фактически, проигранный гейм на собственной подаче Джоковича. До этого сербский теннисист сам не смог реализовать брейк. Именно тогда у теннисиста и не выдержали нервы. Он разбил свою ракетку о стойку, которая держит сетку. Однако такое проявление агрессии ему не помогло – Алькарас довел игру до победы.

Смотрите видео, как Новак Джокович разбил свою ракетку во время матча

Но теперь Джокович будет вынужден расплатиться за свое неспортивное поведение. Его оштрафовали на 8 тысяч долларов.

Но это небольшая сумма, принимая во внимание деньги, которые заработал Джокович на Уимблдоне 2023. За выход в финал он заработал 1,175 миллиона фунтов стерлингов. Этот штраф – это лишь 0,52% от суммы его призовых. При этом, что за победу на турнире Джокович мог заработать вдвое больше – 2,35 миллиона фунтов стерлингов.

Стоит добавить, что такой же штраф на Уимблдоне получила и 16-летняя россиянка Мирра Андреева за неспортивное поведение. Но на этом не остановилась и отличилась еще и хамским поступком.