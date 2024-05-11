Пятый гол Мудрика помог: Челси в голевой перестрелке победил Ноттингем Форест

Лондонский Челси перед отчетным поединком сохранял шансы попасть в еврокубки по итогу сезона. Для этого подопечным Маурисио Почеттино нужно побеждать в последних турах.

Ноттингем Форест – Челси 2:3

Голы: Боли, 16, Хадсон-Одой, 75 – Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82

В 37-м туре "пенсионеры" посетили Ноттингем Форест, который еще не гарантировал себе место в элите на следующий сезон. Аутсайдер АПЛ не собирался отдавать очки Челси, пишет 24 Канал.

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Мудрик снова забивает

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино в шестой раз подряд доверил место в старте Михаилу Мудрику. Украинец отблагодарил уже на 8-й минуте матча. Палмер отдал пас на ход Мудрику в штрафную площадку, где вингер в одно касание отправил мяч в угол ворот. Этот гол стал пятым для украинского легионера в АПЛ.

Видео гола Мудрика

Однако радость "синих" не была долгой. Через восемь минут "лесники" усилиями Боли восстановили паритет. Был шанс, что гол отменят из-за офсайда. Однако арбитр после просмотра ВАР не заметил нарушения правил.

В дебюте второго тайма Ноттингем должен был выходить вперед. Мяч после удара Райана Йейтса попал в правую стойку. Впоследствии прочность каркаса ворот проверили еще Гиббс-Уайт и Хардсон-Одой у Ноттингема, а у Челси Тьягу Силва.

Пристрелка по воротам помогла Хадсону-Одои. Нападающий "лесников" наказал свою бывшую команду на 75-й минуте.

Впрочем, Челси не собирался отдавать очки. Сначала Стерлинг, заменивший Мудрика, изумительным ударом сравнял счет. А спустя две минуты Джексон выиграл верховую дуэль и головой отправил мяч в сетку ворот Ноттингема.

В итоге команда Маурисио Почеттино одержала важную победу со счетом 3:2.