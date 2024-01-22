Свитолина со слезами на глазах снялась с 1/8 финала Australian Open: болезненное видео

Сразу две украинки вышли на корт Australian Open-2024 в понедельник, 22 января. Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретилась с чешкой Линдой Носковой, которая создала сенсацию, выбив из турнира первую ракетку мира из Польши Игу Швентек.

Линда Носкова – Элина Свитолина 0:0 (3:0 отказ)

Сразу три украинских теннисисток пробились в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Среди них была и Элина Свитолина. Уже в первом сете стало ясно, что ни одна из девушек будет играть исключительно на победу. В затяжном гейме победительницей вышла Носкова, которая повела в счете 1:0, сообщает 24 Канал.

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Далее Линда защитила свою подачу под ноль и взяла следующий гейм на подаче украинки. Счет во встрече стал неожиданным 3:0, но тому есть причина.

Стало понятно, что у Элины что-то не так со здоровьем. Свитолина вызвала врача на корт. К сожалению, никакие медицинские манипуляции не помогли первой ракетке Украины, известившей судьи на вышке, что не сможет больше продолжить игру.

Свитолина со слезами на глазах и под овацией трибун покинула корт.

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Мечты о четвертьфинале AO-2024 разрушились. Дальше пробилась Носкова, но это точно не тот проход, который может гордиться чешская представительница. В 1/4 финала Линду ждет другая украинка Даяна Ястремская, которая в 1/8 финала в двух сетах одолела "нейтральную" белорусскую Викторию Азаренко.

На пресс-конференции Свитолина призналась, что еще в первом гейме почувствовала стреляющую боль в спине, которая сковывала все ее движения и не давала ничего сделать на корте. Пока неизвестно, что вызвало такой спазм у украинки.