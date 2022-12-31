Третий раз в карьере: феноменальный Магнус Карлсен стал объединенным чемпионом мира по шахматам

В Казахстане состоялся открытый чемпионат мира по шахматам. В первенстве по блицу золотые награды завоевал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

Феноменальный Магнус Карлсен в третий раз объединил все титулы чемпиона мира. На чемпионате мира по шахматам, который проходил в Алматы, норвежец стал обладателем золотых наград по блицу.

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Действующий чемпион мира набрал 16 очков в течение 21 партии. Серебро досталось американцу Хикару Накамури, а бронзовые медали армянину Айку Мартиросяну.

Таким образом, Карлсен третий раз в карьере объединил три титула чемпиона мира – в классических шахматах, рапиде и блице. Ранее Тройная корона досталась норвежцу в 2014 и 2019 годах.

Украинец Александр Моисеенко на турнире одержал 8 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Он занял 130-е место в общем зачете.

Шахматы. Чемпионат мира-2022 по блицу.

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 16 очков

2. Хикару Накамура (США) – 15

3. Айк Мартиросян (Армения) – 15

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130. Александр Моисеенко (Украина)

, Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в классических шахматах, из-за отсутствия мотивации. Соперником норвежца должен был стать россиянин Ян Непомнящий. Вакантный титул в 2023 году разыграют между собой победитель и финалист турнира соискателей – Ян Непомнящий и Дин Лижень.

У женщин чемпионкой мира по блицу стала 18-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана. Она набрала 13 очков в 17 партиях. Серебряные медали у Гампи Коммеру из Индии, а бронзу завоевала россиянка Полина Шувалова, выступавшая под флагом ФИДЕ.

Украину на турнире представляли шесть шахматисток. Лучший результат среди них показала Наталья Букса – 9,5 балла, занявшая 26 место.

Шахматы. Чемпионат мира-2022 по блицу. Женский турнир:

1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 13

2. Гампи Коннеру (Индия) – 12.5

3. Полина Шувалова – 12

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