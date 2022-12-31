Третий раз в карьере: феноменальный Магнус Карлсен стал объединенным чемпионом мира по шахматам
Источник:твиттер ФИДЕ
В Казахстане состоялся открытый чемпионат мира по шахматам. В первенстве по блицу золотые награды завоевал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.
Феноменальный Магнус Карлсен в третий раз объединил все титулы чемпиона мира. На чемпионате мира по шахматам, который проходил в Алматы, норвежец стал обладателем золотых наград по блицу.
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Действующий чемпион мира набрал 16 очков в течение 21 партии. Серебро досталось американцу Хикару Накамури, а бронзовые медали армянину Айку Мартиросяну.
Таким образом, Карлсен третий раз в карьере объединил три титула чемпиона мира – в классических шахматах, рапиде и блице. Ранее Тройная корона досталась норвежцу в 2014 и 2019 годах.
Украинец Александр Моисеенко на турнире одержал 8 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Он занял 130-е место в общем зачете.
Шахматы. Чемпионат мира-2022 по блицу.
- 1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 16 очков
- 2. Хикару Накамура (США) – 15
- 3. Айк Мартиросян (Армения) – 15
...
- 130. Александр Моисеенко (Украина)
У женщин чемпионкой мира по блицу стала 18-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана. Она набрала 13 очков в 17 партиях. Серебряные медали у Гампи Коммеру из Индии, а бронзу завоевала россиянка Полина Шувалова, выступавшая под флагом ФИДЕ.
Украину на турнире представляли шесть шахматисток. Лучший результат среди них показала Наталья Букса – 9,5 балла, занявшая 26 место.
Шахматы. Чемпионат мира-2022 по блицу. Женский турнир:
- 1. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 13
- 2. Гампи Коннеру (Индия) – 12.5
- 3. Полина Шувалова – 12
...
- 26. Наталья Букса (Украина)
- 32. Анна Ушенина (Украина)
- 42. Юлия Осьмак (Украина)
- 60. Инна Гапоненко (Украина)
- 68. Ирина Петрова (Украина)