Норвежских гандболисток оштрафовали за отказ играть матчи в бикини: фото

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу отказалась играть матчи чемпионата Европы в бикини. За это на гандболисток наложили штраф организаторы.

Гандболистки вышли на матч за третье место против Испании в шортах вместо бикини. И каждая из норвежек была оштрафована на 150 евро (всего 1500 евро на команду).

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Штраф наложила дисциплинарная комиссия по пляжному гандболу. Причиной для штрафа стало то, что гандболистки нарушили правила экипировки, которыми и предусмотрено бикини, а не шорты.



Экипировка пляжных гандболисток предусматривает бикини, а не шорты / Фото twitter.com/amalieskram

При этом перед чемпионатом Европы сборная Норвегии обращалась в Европейскую гандбольную федерацию с просьбой проводить матчи в шортах. Но получили отказ и предупреждение о штрафе.

Норвежская федерация гандбола поддержала своих гандболисток, выступивших за смену экипировки. Там также добавили, что заплатят штраф за своих спортсменок.