В Норвегии футболисты устроили вечеринку с проститутками прямо на поле стадиона

Футболисты норвежского Бранна своеобразно решили отметить увеличение своего состава. Игроки, чтобы отметить трансфер, устроили на стадионе в Бергене секс-вечеринку.

Секс-оргия прямо на футбольном поле

По данным источника, футболисты после командного ужина, посвященного презентации новичков, вместе с четырьмя приглашенными девушками решили отправиться на клубный стадион.

Смотрите также Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Как свидетельствуют камеры видеонаблюдения, игроки провели на стадионе время с 00:30 до 5 утра. Кроме половых актов, камеры зафиксировали и забеги голышом по газону.

Уже известно, что девушки были в возрасте от 20 до 22 лет. Отмечается, что фото и видео с той вечеринки в открытом доступе нет. Также и не разглашаются имена игроков, которые принимали участие в этом "событии".

В клубе факт этого события подтверждают: "Это неприемлемо. Утром у нас состоялся серьезный разговор. Ясно, что для этих 12 человек последствия будут максимально серьезными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Ну вы сами понимаете, что группа очень большая, так что надо принять решение", – заявил генеральный директор клуба Джимми Якобсен.