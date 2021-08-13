Секс-оргія прямо на футбольному полі

За даними джерела, футболісти після командної вечері, присвяченої презентації новачків, разом з чотирма запрошеними дівчатами вирішили відправитися на клубний стадіон.

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Як свідчать камери відеоспостереження, гравці провели на стадіоні час з 00:30 до 5 ранку. Крім статевих актів, камери зафіксували і забіги голяка по газону.

Уже відомо, що дівчата були в віці від 20 до 22 років. Зазначається, що фото і відео з тієї вечірки у відкритому доступі немає. Також і не розголошуються імена гравців, які брали участь в цій "події".

У клубі факт цієї події підтверджують: "Це неприйнятно. Вранці у нас відбулася серйозна розмова. Ясно, що для цих 12 осіб наслідки будуть максимально серйозними. Чи будуть вони брати участь в матчі у неділю? Ну ви самі розумієте, що група дуже велика, так що треба прийняти зважене рішення", – заявив генеральний директор клубу Джиммі Якобсен.