Нокаут на последней секунде

Встреча двух возрастных бойцов завершилась зрелищным нокаутом за одну секунду до конца первого раунда. Розенструйк мощным ударом с правой повалил соперника на канвас, а затем серией ударов добил оппонента.

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Для суринамца эта победа стала шестой в UFC. Во всех случаях он выигрывал нокаутом. Всего на его счету 12 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

Что касается Сакаи, то для него эта неудача стала третьей в карьере. 15 поединков закончились в его пользу.

Видео нокаута в бою Розенструйк – Сакаи