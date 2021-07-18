Нокаут в первом раунде: украинец Черкашин уничтожил аргентинца – видео

Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин (18-0, 12 КО) в первом раунде нокаутировал 43-летнего аргентинца Дамиана Бонелли (24-9, 20 КО).

Нокаут в первом раунде

25-летний украинец возглавил вечер бокса в городе Сувалки (Польша) в рамках вечера бокса KBN 16. Черкашин одержал уверенную победу.

Смотрите также Эффектное возвращение: украинец Богачук побил соперника в первом раунде – видео

Уже в первом раунде Черкашин ярко подловил оппонента левым чек-хуком отправил в нокдаун. Ветеран поднялся на ноги, но попал под бомбежку проспекта. Рефери вмешался, остановив бой.

Видео нокаута