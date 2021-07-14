Нокаут, который в печени сидит: Белью пошутил над боем с Усиком

Александр Усик кардинально сменил имидж пред боем с Энтони Джошуа. Фотографию прокомментировал британский боксер Тони Белью.

"С меня хватит"

Украинский боксер выложил на своей странице в инстаграме фотографию с новым имиджем. Александр в традиционном стиле подписал фото: "Иду за тобой". Этими словами Усик призвал Энтони Джошуа быстрее провести совместный поединок.

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Фото прокомментировал бывший соперник украинца Тони Белью. Британец в шутку написал: "С меня хватит. Спасибо, чемпион". Кажется, что с чувством юмора у 38-летнего Тони все в порядке. Белью вспомнил поединок с украинцем который состоялся в ночь с 10 на 11 ноября 2018 года.

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Поединок состоялся в спортивном комплексе "Манчестер Арена". Усик из первых раундов перехватил инициативу. Однако соперник не сдался и нанес правый прямой в челюсть украинцу.

Белью одиозно вел себя на ринге. Он неоднократно опирался на канаты, призывая Александра идти в атаку. Британец даже выдал нечто похожее на танец. Это разозлило Усика еще больше. Украинец ответил на это нахальное поведение ударом левой, который дошел до цели.

Уже после этого Белью стал чаще пропускать удары от украинского боксера. В 8 раунде Тони пропустил мощный удар и упал на ринг. Он пытался встать, но судья остановил бой и сигнализировал о поражении британца. Для Тони это фиаско было третьим на профессиональном ринге. После противостояния Белью повесил перчатки на гвоздь.