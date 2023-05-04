"Спорт не вне политики": НОК Германии о россиянах на международной арене

Национальный олимпийский комитет Германии высказал свое мнение по поводу российских спортсменов. Главный тезис – спорт не может быть вне политики.

Глава правления Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер считает, что перед МОК сейчас стоит сложный вопрос. Однако комитет должен принять правильное решение – отстранить россиян и белорусов.

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Одни трудности

Бурместер рассказал, что МОК сталкивается с проблемой адаптации к политическому изменению климата в спорте в связи с войной. Новый мировой порядок в обозримом будущем станет порядком конфликта, именно спором с Россией, но, возможно, и с Китаем. Торстен заметил, что столкнувшись с такой ситуацией, спорт должен спросить себя, какую роль он хочет играть на изменившемся игровом поле.

Также глава предположил, что если война изменит сосуществование во всем мире, то МОК должна рассмотреть включение спорта в политические санкции соответствующим средством для разрешения конфликта. Однако в такой ситуации возможный ущерб спортивным ценностям и Олимпийской хартии будет непредсказуем.

Как члены олимпийской семьи, мы видим, что единство в мировом спорте находится под угрозой. Спорт не аполитичен, он должен быть политизирован, чтобы отстаивать свои законные интересы. И ему придется снова и снова сталкиваться с политическими реалиями. Возможно, со вступлением в новую эру системных конфликтов в мировом спорте нам потребуются еще более четкие правила игры и менее разрозненные действия.

– рассказал Бурместер.

Условия допуска россиян к соревнованиям согласно заявлению МОК