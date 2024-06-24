Превзошел настоящих легенд: Нойер установил рекорд чемпионатов Европы – какое достижение

В воскресенье, 23 июня, состоялись первые матчи третьего тура группового этапа на чемпионате Европы по футболу. В одном из них Германия встречалась со Швейцарией.

Хозяева турнира смогли отыграться в компенсированное время и вырвали ничью (1:1). Это позволило Бундестим занять первое место в квартете A, швейцарцы же финишировали вторыми.

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Нойер переписал историю

Кроме командного успеха этот вечер стал также особенным на индивидуальном уровне для немецкого вратаря Мануэля Нойера. Он полностью отыграл поединок, который стал историческим.

Для голкипера Баварии матч со Швейцарией был 18-м на чемпионатах Европы. По количеству сыгранных игр на континентальном первенстве он стал абсолютным рекордсменом среди вратарей, опередив Джанлуиджи Буффона (17).

Третье-четвертое место между собой делят нидерландец Эдвин Ван дер Сар и Руи Патрисиу из Португалии – оба голкипера отыграли по шестнадцать поединков.

. 36-летний вратарь Ромы также участвует в Евро-2024, однако пока он является запасным и еще не появлялся на футбольном поле на турнире в Германии.

Напомним, что свою статистику Мануэль Нойер сможет улучшить уже 29 июня. Матч 1/8 финала состоится в 22:00, соперником команды Юлиана Нагельсманна станет сборная, которая займет второе место в группе C.