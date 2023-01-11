Президента Федерации футбола Франции отстранили из-за скандала с легендой и домогательства

Президент Федерации футбола Франции Ноэл Ле Гре решил излишне пользоваться своей властью. Большая сила рождает большую ответственность.

Ноэля Ле Гре отстранили от должности из-за ряда скандалов, среди которых неуважение к легенде футбола и даже сексуальные домагательство. Временно исполнять обязанности главы ФФФ будет Филипп Диалло.

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Инциденты президента ФФФ

Ранее Ноэль Ле Гре пренебрежительно высказался в сторону Зенадина Зидана. Президент ФФФ предложил журналистам организовать конкурс по поиску места трудоустройства для "Зиза" и сказал, что не брал бы от него трубки, если бы тот звонил договариваться за должность главного тренера сборной Франции. Впоследствии Ле Гре признал свою ошибку и публично извинился за свои слова, после того, как попал под волну "хейта".

Но это не единственный скандал, в который попадал Ле Гре. Одна из самых влиятельных агенток женского футбола Соня Суид обвинила в сексуальных притязаниях президента Федерации футбола Франции. Агентша отметила, что Ле Гре решил воспользоваться своим служебным положением. Суид рассказала об одной встрече с Ле Гре, ушедшей не по плану.

Я пришла и увидела два полных бокала шампанского. Он должен проявить уважение, но смотрел на меня, как на конфету. Если говорить пошло, он видел во мне только грудь и задницу. Он добавил: "если мы оба будем достаточно близки, я смогу воплотить ваши идеи в жизнь". Однажды президент дал мне понять, что для реализации моих идей я должна лечь с ним в постель,

– рассказала Соня Саид.

Ноэль Ле Гре временно сложил свои полномочия как минимум до окончательного сообщения о результатах аудиторской проверки, которую проведет Министерство спорта. Кроме того, уволен генеральный директор ФФФ Флоранс Ардуэн.