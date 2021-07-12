Нога выгнулась в другую сторону: МакГрегора прооперировали после жуткого перелома
Источник:твиттер Конора МакГрегора
В ночь с 10-го на 11 июля в пригороде Лас-Вегаса, состоялся турнир UFC 264. В главном поединке ирландец Конор МакГрегор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Порье.
Сколько продлится восстановление МакГрегора
Ирландец уже перенес хирургическое вмешательство. Из больничной палаты Конор МакГрегор написал пост в соцсетях, в котором успокоил своих фанатов.
К теме Порье "потроллил" МакГрегора относительно четвертого боя между ними
Через 6 недель Конор снова сможет вернуться к тренировкам. Сразу после боя с Дастином Порье заговорили о четвертом поединке между бойцами.
Друзья, операция прошла успешно! Я уже из операционной! Прекрасно себя чувствую! Впереди шесть недель на костылях и возвращение к работе. Поехали! Господь благословляет,
– написал боец.
Как Конор сломал ногу
В конце первого раунда МакГрегор бросился в атаку на Порье. В одной из атак ирландец неудачно поставил ногу, подвернул и упал. В итоге – перелом. В трансляции было видно, как жутко выгнулась нога у спортсмена из Ирландии.
Покинул октагон Конор лишь на носилках с помощью медиков. Судьи по окончанию раунда отдали победу техническим нокаутом Дастину Порье.
- Для бойцов этот бой стал третьим между собой. Вперед в истории противостояний вышел американец – две победы против одной у ирландца.
- МакГрегор уже пообещал, что еще однажды точно встретится с Дастином для реванша.