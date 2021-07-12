Нога выгнулась в другую сторону: МакГрегора прооперировали после жуткого перелома

В ночь с 10-го на 11 июля в пригороде Лас-Вегаса, состоялся турнир UFC 264. В главном поединке ирландец Конор МакГрегор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Порье.

Сколько продлится восстановление МакГрегора

Ирландец уже перенес хирургическое вмешательство. Из больничной палаты Конор МакГрегор написал пост в соцсетях, в котором успокоил своих фанатов.

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Через 6 недель Конор снова сможет вернуться к тренировкам. Сразу после боя с Дастином Порье заговорили о четвертом поединке между бойцами.

Друзья, операция прошла успешно! Я уже из операционной! Прекрасно себя чувствую! Впереди шесть недель на костылях и возвращение к работе. Поехали! Господь благословляет,

– написал боец.

Как Конор сломал ногу

В конце первого раунда МакГрегор бросился в атаку на Порье. В одной из атак ирландец неудачно поставил ногу, подвернул и упал. В итоге – перелом. В трансляции было видно, как жутко выгнулась нога у спортсмена из Ирландии.

Покинул октагон Конор лишь на носилках с помощью медиков. Судьи по окончанию раунда отдали победу техническим нокаутом Дастину Порье.