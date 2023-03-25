Карпаты разгромили Верес в благотворительном матче: клубы собрали солидную сумму для военных

Львовские Карпаты и народный клуб Верес с пользой использовали перерыв в футбольном сезоне, вызванный матчем сборной Украины. Команды провели благотворительную встречу.

Вереск – Карпаты 0:3

Голы: Тлумак, 24, Лебеденко, 49 (авт.), Дуц, 76

Если для Вереса второй круг УПЛ уже начался, то "львы" еще готовятся ко второму этапу Первой лиги Украины. Карпаты являются одним из тех клубов, которые серьезно претендуют на повышение в классе, пишет 24 Канал.

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25 марта команды решили провести товарищескую игру в Ровно на стадионе "Авангард", которая носила благотворительный характер. Клубы собирали средства для лечащихся и находящихся на реабилитации в военном госпитале ВСУ в городе Клевань.

Для Карпат этот поединок был прекрасной возможностью проверить свои силы с соперником УПЛ. Вересу же держать себя в тонусе и дать игровой тонус молодежи в паре с опытными футболистами.

Подопечные Андрея Тлумака первыми размочили нули на табло. Символично, что первый гол в матче был забит сыном наставника "львов" Юрием Тлумаком.

Игра в одни ворота

В начале второго тайма гости из Львова удвоили преимущество. Бобко выполнил подачу со штрафного, а игрок Вереса головой срезал мяч в свои ворота. Карпаты повели в счете уже 0:2.

В середине второго тайма счет стал 0:3 в пользу львовского клуба. Дуц удачно сыграл на втором этаже и сделал счет разгромным.

Командам пришлось играть под бешеным ливнем, который во втором тайме только усилился. Но такие погодные условия не помешали футболистам отличиться благотворительным поступком.

Карпаты разгромили Верес 0:3.

После поединка стало известно, сколько удалось собрать денег для наших военных. Генеральный директор НК Верес Антон Назарук и главный тренер Карпат Андрей Тлумак вручили символический чек на сумму 152 тысяч гривен руководителю Ровенского областного госпиталя ветеранов войны Андрею Бурачику.



НК Верес – Карпаты: благотворительный матч в Ровно / Фото с инстаграммы ровенского клуба

Верес – Карпаты: видеообзор матча