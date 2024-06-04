Самый богатый клуб мира сделал предложение Реалу по трансферу Лунина: известна реакция "сливочных"

Андрей Лунин в нынешнее межсезонье может сменить клубную прописку. Появился очередной претендент на украинского вратаря, который от интереса перешел к действиям.

Сезон-2023/2024 стал прорывным в карьере вратаря сборной Украины. Он воспользовался своим шансом в "королевском" клубе и очень достойно провел кампанию в отсутствие Тибо Куртуа.

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Ньюкасл хочет подписать Лунина

Однако бельгиец уже восстановился от повреждения и снова вернул себе место в основном составе. Контракт Лунина с Реалом заканчивается 30 июня 2025 года, поэтому сейчас ему надо определяться со своим будущим.

"Сливочные" хотят продлить соглашение с Андреем, однако также не готовы отпускать его бесплатно. Попытку воспользоваться этой ситуацией сделал английский Ньюкасл.

Сообщается, что "сороки" предложили 30 миллионов евро за украинского вратаря. Руководство Реала на это предложение ответило отказом, ведь и в дальнейшем рассчитывает на 25-летнего голкипера, но последнее слово будет именно за Андреем Луниным.

С октября 2021 года Ньюкаслом владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии, которым руководит принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Его состояние расценивают в 1,4 триллиона долларов.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 31 поединок за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча и 12 матчей отыграл "на ноль".

На него также претендует Манчестер Юнайтед, который обращался к "сливочным", и после финала Лиги чемпионов должен был вернуться к активным переговорам по трансферу.