Лига чемпионов возвращается на стадион Ньюкасла: какие шансы у "сорок" против мощного ПСЖ

Гимн ЛЧ раздастся на "Сент-Джеймс Парк" впервые с 2003 года. Соперником команды Эдди Хау будет чемпион Франции с рядом звезд в составе.

В среду, 4 октября, в Лиге чемпионов 2023-2024 годов пройдут восемь матчей второго тура. Один из самых интересных пройдет в Англии, где местный Ньюкасл будет принимать ПСЖ, пишет 24 канал.

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"Сороки" снова в ЛЧ

Лига чемпионов возвращается на стадион "Сент-Джеймс Парк". В последний раз Ньюкасл играл в Лиге чемпионов только в 2003 году, когда был в одной группе с Динамо. Теперь же болельщики "сорок" дождались возвращения престижнейшего турнира Европы.

Команда Эдди Хау неплохо начала путь в этом розыгрыше, получив нулевую ничью на поле Милана. Это можно считать успехом, ведь по игре "россонери" имели тотальное игровое преимущество.

Неудачный ход в чемпионате

В свою очередь, ПСЖ сразу начал оправдывать статус фаворита группы. Команда Луиса Энрике одолела дома Боруссию Дортмунд (2:0) благодаря голам Мбаппе и Хакими.

На внутренней арене команды пока выступают ниже ожидаемого. Парижане идут пятыми, отставая от лидеров Монако и Бреста на два очка. Ньюкасл же занимает в АПЛ 8 место, имея шестиочковое отставание от первого МанСити.

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Букмекеры не видят фаворита во встрече на "Сент-Джеймс Парке". Чуть больше шансов дают Ньюкаслу – 2,62 против 2,70 на французов. Ничья же оценивается в 3,65.

При этом эксперты не сомневаются в результативной игре. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,69, тогда как на ТМ - 2,24. Главными фаворитами на забитый гол являются следующие игроки: