Нависла угроза вылета из АПЛ: Эвертон Миколенко не выигрывает 13 туров подряд

Ливерпульский Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, рискует вылететь в Чемпионшип. Отрыв "ирисок" от зоны вылета составляет лишь четыре очка.

Ньюкасл – Эвертон – 1:1

Голы: Исак, 15 – Калверт-Льюин, 88 (пен)

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги состоялся поединок, в котором ливерпульский Эвертон на выезде сыграл вничью с Ньюкаслом (1:1). В составе гостей весь поединок отыграл украинец Виталий Миколенко.

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Миколенко вернулся на поле после болезни

На 15-й минуте шведский нападающий Александр Исак вывел Ньюкасл вперед. Все шло к минимальной победе "сорок", однако "ириски" не собирались уезжать домой с пустыми руками.

За две минуты до конца основного времени второго тайма Эвертон заработал пенальти, который реализовал Доминик Калверт-Льюин, принеся команде важное одно очко.

Украинский фулбек Эвертона Виталий Миколенко вернулся на поле после пропуска предыдущего матча Эвертона из-за болезни.

Для Миколенко данная игра была 30-й за Эвертон в текущем сезоне. На счету 24-летнего украинца, трансферная стоимость которого оценивается в 28 миллионов евро, два забитых мяча в чемпионате.

Отметим, что Эвертон не может победить уже 13 туров подряд. "Ириски" рискуют вылететь из Премьер-лиги, ведь опережают зону вылета лишь на четыре зачетных балла.