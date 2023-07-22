На стадионе в США бейсбольный клуб призвал фанатов донатить на помощь украинским воинам

Весь цивилизованный мир с 24 февраля 2022 объединен вокруг идеи помочь Украине. Одно из проявлений поддержки с конкретными действиями произошло на стадионе в США.

Это произошло во время матча MLB между Нью-Йорк Янкиз и Канзас-Сити Роялс. Принимающая сторона на табло продемонстрировала баннер об украинских военных.

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Американцы из Украины

Клуб из Нью-Йорка призвал болельщиков донатить на помощь раненым воинам. В сообщении, написанном на фоне флага Украины, был важный месседж для аудитории:

Сделайте разницу сегодня. Сделайте пожертвование сейчас, чтобы помочь раненым украинским воинам вернуть себе жизнь.

На баннере был прикреплен QR-код, через который принимаются донаты на протезирование украинским военным.



Нью-Йорк Янкиз призывают донатить украинским военным / твиттер Нью-Йорк Янкиз