Никто не сможет отобрать у нас медаль, – эмоции сборной Финляндии после победы над Россией

На Олимпиаде-2022 определился чемпион по хоккейному турниру среди мужчин. Сборная Финляндии в финальном поединке обыграла команду ОКР.

"Все выложились по полной"

Олимпийское золото Пекина является историческим для финнов. До этого они дважды проигрывали в финалах Олимпиады.

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Игроки Финляндии отмечают победу на Олимпийских играх в Пекине. Защитник финнов Валттери Кемиляйнен поделился эмоциями после триумфа.

"Это был сложный матч. Я сидел на скамейке и надеялся на лучшее. Я верил в наших парней, но концовка получилась тяжелая. Первое олимпийское золото? Это невероятно. Не знаю что сказать. Как будем праздновать? Не знаю. Возможно, выпьем пива.

Команда Финляндии / Фото из инстаграма сборной

Ялонен – самый великий тренер в истории сборной Финляндии? Это очевидно. Он выиграл все. Мы играли как единое целое, доверяли друг другу, следовали системе. В этом весь секрет. Все выложились по полной", – сказал Кемиляйнен.

Победное видео

Защитник Сами Ватанен отметил важность олимпийской медали.

Первая золотая олимпийская медаль в истории финского хоккея – это нечто особенное, и никто никогда не сможет отнять ее у нас!

– сказал защитник Сами Ватанен.

Предстоящая встреча с президентом

Наставник сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу своих подопечных в золотом финале.

Главный тренер Финляндии празднует победу / Фото из инстаграма сборной Финляндии

"Честь тренировать сборную и получить шанс играть за золото на Олимпиаде, тем более выиграть его. Мы создали спортивную историю Финляндии. Мы счастливы, потому что играли сегодня против очень сильной команды. У них было не так много шансов. Мы заслужили эту победу, и думаю, что все финны рады.

Не чувствую себя национальным героем – чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и прекрасно, что мне удалось сказать свое слово в истории финского хоккея с великолепной командой. Я слышал несколько минут назад, что наш президент знает, что мы выиграли, и, возможно, мы с ним увидимся", – подытожил тренер.