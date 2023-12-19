"Нужно продолжать прогрессировать": тренер сборной Украины подвел итоги этапа в Ленцерхайде

Николай Зоц подвел итог третьего этапа Кубка мира для женской сборной Украины. Украинские биатлонистки наконец-то начали прогрессировать.

Женская сборная Украины завершила выступления на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Ленцергайде. Лучшим стартом этапа для команды стала гонка преследования, по итогам которой сразу две украинки въехали в финальные топ-12.

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Зоц подвел итоги третьего этапа Кубка мира

Старший тренер сборной Николай Зоц подвел итоги этапа. После первого триместра сборная Украины занимает девятое место в женском зачете Кубка наций, возглавляемом сборной Норвегии.

"Конечно, я доволен. Пока до стабильности нам далеко. Но главное, что девушки увидели, что они могут соревноваться на этом уровне и поверили в себя. Я думаю, что первый этап мы выполнили. В дальнейшем нужно продолжать прогрессировать".

Все зависит от самих девушек, тренерский штаб будет им помогать. Если будет характер, будет желание расти дальше, то будут и результаты", – сказал Зоц.

Сезон Кубка мира продлится 4-7 января на этапе в немецком Обергофе. В программу соревнований войдут спринты, гонки преследования, мужская и женская эстафеты.