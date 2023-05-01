Шапаренко провел первую тренировку Динамо после жуткой травмы в матче Лиги Европы

Киевское Динамо получило усиление в центр поля. Николай Шапаренко полностью восстановился от повреждения, полученного еще в сентябре 2022 года в матче Лиги Европы.

Напомним, что в этот день Динамо сыграло против Фенербахче в Лиге Европы. Николай Шапаренко успел отыграть 68 минут и вынужденно покинул поле из-за травмы. Динамо же проиграло Фенербахче 2:1.

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Своевременное усиление

Медицинское обследование лишь подтвердило серьезность повреждения полузащитника – разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Шапаренко лег на операционный стол.

После хирургического вмешательства, которое было сделано в Барселоне, Николая ждало долгое восстановление, которое длилось около шести месяцев.

И только 1 мая Динамо сообщило, что Шапаренко вернулся в общую группу. 30 апреля Николай провел свою первую тренировку с командой.

Ранее 18 апреля сам футболист распространил в своем инстаграмме видео всего пути своего возвращения на футбольное поле.

Шапаренко вернулся к тренировкам Динамо: смотрите видео

Отметим, что еще до травмы Шапаренко успел сыграть 9 матчей в текущем сезоне-2022/2023, в которых отличился одним ассистом.

Контракт Николая со столичным клубом рассчитан до конца сентября 2025 года.

К слову, Динамо после 23-х сыгранных матчей занимает 4-е место в УПЛ, имея в своем активе 44 очка. У киевлян на 5 баллов меньше, чем набрала третья Заря.

Превосходство над пятой Александрией составляет 10 пунктов. В последнем поединке "бело-синие" с трудом переиграли харьковский Металлист 1:3.

Уже 4 мая киевляне сыграют на выезде против полтавской Ворсклы.