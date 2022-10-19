"Так сложилось, что Мариуполя уже нет": Шапаренко показал татуировку с уничтоженным родным городом

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко начал заниматься футболом в Мариуполе. На теле футболиста есть немало татуировок, и одна из них посвящена как раз этому городу.

Николай Шапаренко из Великой Новоселки в Донецкой области. Но в 11 лет он переехал в Мариуполь, где стал заниматься футболом. И был в городе в 2014 году, когда там шли боевые действия.

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Именно этому и посвящена одна из татуировок футболиста – внизу на правой ноге.



Татуировка на ноге Шапаренко / скриншот

"Это Мариуполь. Я там был в 2014 еще тогда. Я все видел, когда там все начиналось. Горисполком там, эти захваты. Все горело. Я из окна все это видел. Как там люди "коктейли молотовая" бросали. И снайперы сидели лазерами. Я это все видел, танки ездили, здание целое горело", – рассказал Шапаренко.



Рисунок с горящим Мариуполем, который стал основой татуировки Шапаренко / скриншот

Эту татуировку он сделал в 2021 году. А в 2022 году российская армия почти полностью уничтожила город.

"И уже так сложилось сейчас, что Мариуполя уже нет", – грустно отметил футболист.