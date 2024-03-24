Утер нос японскому рекордсмену: президент украинского клуба стал самым возрастным футболистом мира

Играющий президент одесской Реал Фармы Николай Лиховидов не собирается вешать бутсы на гвоздь. В матче чемпионата Второй лиги он обновил собственник рекорд.

В воскресенье, 24 марта, в Одессе состоялся матч чемпионата Второй лиги между местной Реал Фармой и представителем Киевщины ЮКСА (1:1). В стартовом составе хозяев на поле вышел играющий президент Николай Лиховидов.

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Оставил позади японского рекордсмена

В день матча Лиховидову было 58 лет 1 месяц и 28 дней. Это новый возрастной рекорд старейшего футболиста в чемпионате Украины среди профессионалов.

Отметим, что играющий президент Реал Фармы также является самым возрастным игроком в мире. Ведь известно, что конкурентом Николаю Ивановичу в этой гонке ветеранов-рекордсменов является хорошо известный Кадзу Миура. Японскому форварду, который защищает цвета португальской Оливейренсе, 26 февраля исполнилось всего 57 лет.

Можно не сомневаться, что это еще не предел для президента Реал Фармы. В следующих матчах чемпионата он сможет улучшить свое достижение.

Что известно о Николае Лиховидове