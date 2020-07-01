Баскетбольный клуб "Николаев" в межсезонье сменил главного тренера. Команду возглавил американский специалист Кристиан Томас.

О том, что Томас стал тренером "Николаева", информирует фейсбук-страница николаевской команды

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Приезд тренера в Украину ожидается в конце июля.

Томас вроде бы едет в Украину по протекции Майка Фрателло, который советовал обратить внимание на 39-летнего специалиста ряду украинских клубов.

Что известно о Томасе

Крис начинал тренерскую карьеру в студенческих клубах США. Позже он исполнял обязанности ассистента главного тренера в "Чикаго Буллз", а также работал ассистентом главного тренера в "Голден Стейт Ворриорс" в 2012-2014 годах.

В "Юте Джаз" Томас работал скаутом. Имеет опыт работы в "Майами".

Последним клубом Томаса был японский "Бамбитиоус Нара", выступавший во втором дивизионе местной лиги.

Томас работал в Словении, где возглавлял местный клуб "Златорог" (2018-2019) и был ассистентом главного тренера национальной словенской сборной.