Николаев победил Волынь и приблизился к выходу в УПЛ

В воскресенье, 30 мая, прошли два перенесенных поединка Первой лиги чемпионата Украины. Николаев переиграл Волынь (2:1), вышел на 4 место и претендует на выход в УПЛ.

Николаев – Волынь 2:1

Голы: Кушниренко, 33, 57 – Хагназари, 66

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Николаев борется за право в следующем сезоне выступать в УПЛ и до начала матча занимал четвертое место с 52 очками. Волынь шла седьмой с 46 баллами.

В первом тайме преимущество было на стороне гостей из Луцка. Они больше контролировали мяч и опаснее атаковали, но забить удалось именно Николаеву. На 33-й минуте Кушниренко замкнул головой подачу со штрафного.

На 57-й минуте Николаев забил второй гол, очень похожий на первый. Кушниренко снова удачно замкнул подачу с фланга.

На 66-й минуте Волынь вернула интригу в матч. Забитым мячом отметился Хагназари. В оставшееся время ни одной из команд не удалось забить.

Николаев отстает от третьего Металлиста-1925 в турнирной таблице на одно очко за два тура до финиша. Призрачные шансы на выход в УПЛ потеряла Волынь, отставая на семь пунктов.