Миколаїв – Волинь 2:1
Голи: Кушніренко, 33, 57 – Хагназарі, 66
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Миколаїв бореться за право в наступному сезоні виступати в УПЛ і до початку матчу посідав четверте місце з 52 очками. Волинь йшла сьомою з 46 балами.
У першому таймі перевага була на боці гостей з Луцька. Вони більше контролювали м'яч і небезпечніше атакували, але забити вдалося саме Миколаєву. На 33-й хвилині Кушніренко замкнув головою подачу зі штрафного.
На 57-й хвилині Миколаїв забив другий гол, дуже схожий на перший. Кушніренко знову вдало замкнув подачу з флангу.
На 66-й хвилині Волинь повернула інтригу в матч. Забитим м'ячем відзначився Хагназарі. У час, що залишився жодної з команд не вдалося забити.