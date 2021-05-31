Миколаїв – Волинь 2:1

Голи: Кушніренко, 33, 57 – Хагназарі, 66

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Миколаїв бореться за право в наступному сезоні виступати в УПЛ і до початку матчу посідав четверте місце з 52 очками. Волинь йшла сьомою з 46 балами.

У першому таймі перевага була на боці гостей з Луцька. Вони більше контролювали м'яч і небезпечніше атакували, але забити вдалося саме Миколаєву. На 33-й хвилині Кушніренко замкнув головою подачу зі штрафного.

На 57-й хвилині Миколаїв забив другий гол, дуже схожий на перший. Кушніренко знову вдало замкнув подачу з флангу.

На 66-й хвилині Волинь повернула інтригу в матч. Забитим м'ячем відзначився Хагназарі. У час, що залишився жодної з команд не вдалося забити.

Миколаїв відстає від третього Металіста-1925 в турнірній таблиці на одне очко за два тури до фінішу. Примарні шанси на вихід в УПЛ втратила Волинь, відстаючи на сім пунктів.