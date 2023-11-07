Российский боксер устроил стрельбу возле ресторана в Москве: трое раненых – видео (18+)
То, что российских спортсменов нельзя допускать к соревнованиям за пределами России, они доказывают сами. Один из таких – боксер Никита Иванов, устроивший стрельбу у ресторана в Москве.
Инцидент с участием Никиты Иванова произошел еще в воскресенье, 5 ноября. У ресторана Paulaner в Москве у него возник конфликт с другими посетителями этого заведения, когда они вышли на перекур. Закончилось все дракой и стрельбой, в результате которой пострадали несколько человек.
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Стрельбу устроил Иванов, у которого был травматический пистолет. В результате несколько хаотической стрельбы (он произвел шесть выстрелов), пострадали четыре человека – менеджер ресторана, два охранника и посетитель. Трое из них получили ранения в результате стрельбы, еще у одного – сломанный нос.
После этого Иванов скрылся с места происшествия, но был задержан.
По словам одного из пострадавших, у которого сломан нос в трех местах, он с друзьями вышел на перекур. Тогда к ним и подошел Иванов, который был пьян и вел себя несколько дерзко – облокотился на них руками. А после неоднократной просьбы отойти, начал драку.
Сам Иванов в зале суда заявил, что причиной потасовки стали оскорбления в сторону его девушки, за которую ему пришлось вступиться.
Пока Иванов был задержан до 5 января 2024 года. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Стоит отметить, что Иванов – бывший член сборной России по боксу. А в 2013 году он стал даже чемпионом Европы.
При этом для Иванова это не первый случай, когда он свои кулаки использует за пределами ринга. В 2020 году он в поезде избил другого российского боксера Бассира Мирсиябова, когда они возвращались с соревнований. Пострадавший тогда попал в больницу в тяжелом состоянии.