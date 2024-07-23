Украли форму: Nike скопировал дизайн для Ворсклы у европейского клуба

Полтавская Ворскла презентовала новые игровые комплекты на сезон-2024/2025. Не успели футболисты примерить форму, как с ней возник скандал.

Спортивный бренд Nike разработал для полтавского клуба три новых игровых комплекта в традиционных для команды цветах. Два из них выполнены в одном цвете – зеленом и белом.

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Конфуз мирового бренда

А вот больше всего внимания привлекает комплект с горизонтальными полосами черного, белого и зеленого цветов. Как раз из-за него и возник конфликт.

Игровые комплекты Ворсклы на новый сезон-2024/2025 / Фото полтавского клуба

В соцсетях Ворсклы тоже заметили совпадение с формой португальского клуба.

Лиссабонский Спортинг обратился к известному бренду, чтобы те объяснили, почему новая форма Ворсклы идентична по дизайну с ранее сделанной для португальского клуба.



Форма Спортинга / Фото португальского клуба

Интересно, что его технический спонсор эксклюзивно разрабатывал для Спортинга и посвятил легенде и первому в истории наставнику клуба Франсишку Стромпу.

Переговоры по форме ведутся эксклюзивно с Nike. Мы уже сообщили об этой проблеме, она решается с брендом на самом высоком уровне,

– говорится в сообщение Спортинга.

Напомним, что летом 2019-го года Ворскла впервые за 13 лет сменила технического спонсора. Полтавский клуб подписал контракт с Nike. Ранее ворскляне сотрудничали с другим известным спортивным брендом Adidas.

Сейчас Ворскла готовится к новому сезону. 25 июля клуб из Полтавы проведет свой заключительный спарринг против СК Полтава (старт в 15:00). Матч первого тура УПЛ-2024/2025 Ворсклы был перенесен. Игра против Шахтера (3 августа) состоится несколько позже из-за вызова футболистов в олимпийскую сборную Украины.

Во втором туре первенства Ворскла будет принимать Оболонь (17 августа).