УЕФА определил лучшего игрока матча Нидерланды – Украина

По итогам матча Чемпионата Европы-2020 Нидерланды – Украина УЕФА определил лучшего игрока поединка.
Им стал защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис, который в конце встречи при счете 2:2 забил решающий гол в ворота нашей команды.
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Дензел Дюмфрис / Фото: Getty Images
Нидерланды – Украина: коротко о матче
- 14 июня сборная Украины в Амстердаме встречалась с командой Нидерландов (3:2).
- Первый тайм закончился безголевой ничьей. Во втором тайме болельщики увидели сразу пять голов. За Нидерланды отличились Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- Ранее сборная Украины дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах. В 2008-м украинцы проиграли со счетом 3:0, а в 2010-м сыграли вничью 1:1.