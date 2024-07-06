Ожесточенная рубка: Нидерланды стали последним полуфиналистом Евро-2024, одолев сенсационную Турцию

Сборные Нидерландов и Турции на Олимпийском стадионе в Берлине определили четвертого полуфиналиста. Заветную путевку добыли подопечные легендарного Рональда Кумана.

Нидерланды – Турция 2:1

Гол: де Врей, 70, Мюльдюр (автогол), 75 – Акайдын, 35

Сборная Турции довольно неожиданно оказалась среди четвертьфиналистов, обыграв на предыдущей стадии плейоф крепкую Австрию (2:1). А вот Нидерланды в 1/8 финала откровенно поиздевались над обидчиками Украины румынами (3:0), забив им три гола, пишет 24 Канал.

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Турция снова удивляет

Ход событий в первом тайме доказал, что Турция не случайно оказалась среди восьми лучших сборных Европы. Несмотря на отсутствие в составе героя матча с Австрией Мериха Демирала, "лунные звезды" не собирались скулить.

Центральный защитник Самет Акайдын с успехом заменил партнера по команде на стандартных положениях. На 35-й минуты турки разыграли угловой, который завершился навесом Гюлера на Акайдына. Защитник высоко выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Акайдына

До завершения первого тайма подопечные Рональда Кумана так и не смогли восстановить паритет. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Турции.

"Летучие голландцы" переворачивают ход матча

Во втором тайме подопечные Винченцо Монтеллы не сбавили обороты. На 56-й минуте стойка спасла "оранжевых" от второго гола после удара Арда Гюлера.

"Летучие голландцы" ответили за 20 минут до конца основного времени. Дюмфрис выполнил филигранную подачу на голову де Врея. Центрбек Интера мастерски завершил комбинацию точным ударом. 1:1.

Видео гола де Врея

Ошеломленные турки сразу же пропустили второй гол. В борьбе с Гакпо Мюльдюр замкнул пас Дюмфриса и отправил мяч в собственные ворота. 2:1 – Нидерланды вышли вперед.

Видео автогола Мюльдюра

Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую победу сборной Нидерландов со счетом 2:1. Турция покинула турнир на стадии четвертьфинала.

Видеообзор матча Нидерланды – Турция

10 июля Нидерланды вместе с Англией определят финалиста Евро-2024. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.